حبس طرفي مشاجرة بسبب خلاف على «فرش السمك» بالسلام

أمرت نيابة السلام، حبس طرفي مشاجرة أسقطت بائع سمك ومصابين بسبب خلافات على فرش السمك بدائرة قسم شرطة السلام 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة .

وكان قسم شرطة السلام ثان تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة، ووجود قتيل ومصابين في أحد الشوارع بدائرة القسم.

وانتقلت قوات الأمن لمحل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول بائع سمك وتوفى متأثرا بإصابته بجرح قطعي أسفل الإبط الأيمن ، وطرف ثان تاجر سمك مصاب بشرخ فى الجمجمة وحالته حرجة وأبناءه الأربعة لخلافات علي فرش الأسماك الخاصة به أمام محل الطرف الثاني.

كما تبين من الفحص والتحري، أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة تعدوا فيها على بعضهم البعض مما تسبب فى مقتل بائع السمك وإصابة أب ونجليه

وحرر المحضر اللازم بالواقعة.