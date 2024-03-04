"المؤتمر": اتجاه الدولة لإنشاء مجمع صناعي إيطالي للحديد خطوة إيجابية لتعزيز مكانة مصر الاستثمارية

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن اتجاه الحكومة لإنشاء مجمع صناعي ايطالي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر، بمثابة خطوة إيجابية تُعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية الاقتصادية لأي دولة، وتُعدّ مصر من الدول الرائدة في هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صناعة الحديد والصلب ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لعدد كبير من الشباب مما يُساهم في الحد من البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الصناعة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من مواد البناء مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويوفر العملة الأجنبية.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا المجمع الصناعي سيعمل على زيادة حجم الاستثمارات في البلاد وتعزيز النمو الاقتصادي، علاوة على تعزيز الصادرات المصرية من الحديد إلى الدول العربية والأفريقية والأوروبية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا المشروع يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق صناعة الحديد المتطورة من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية.