مصطفى شوبير يستعد للظهور الأول في القمة أمام الزمالك

يستعد مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي للمرة الأولى في مباريات القمة ضد الغريم التقليدي الزمالك، يوم الجمعة المقبل على ملعب “الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياضة في نهائي كأس مصر.

ولم يسبق لمصطفى شوبير حراسة مرمى الأهلي في مباريات القمة من قبل، في ظل اعتماد الأهلي خلال السنوات الماضية على الحارس الأول والقائد محمد الشناوي ولكنه تعرض للإصابة مؤخرا واصبح “شوبير الصغير” هو الحارس الأول للفريق.

وتعد هذه القمة الأولى التي يخوضه مصطفى شوبير أمام الزمالك فالحارس صاحب الـ24 عاما شارك في 21 مباراة مع الفريق الأول للأهلي في كل البطولات استقبل خلالها 10 أهداف، وخرج بشباك نظيفة من 12 لقاء، ولعب 4 مباريات بعد إصابة محمد الشناوي، 3 في دوري أبطال إفريقيا، ومواجهة واحدة في الدوري الممتاز.



ورغم تخوف جمهور الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي وفشل التعاقد مع حارس مرمى جبرة إلا أن مصطفى شوبير أثبت أنه حارس مرمز وتألق كثيرا خاصة في دوري ابطال أفريقيا حيث خرج بشباك نظيفة “كلين شيت” في مباريات شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني خارج الأرض، ويانج أفريكانز التنزاني في القاهرة وقام بـ14 تصدي منها 9 منها تسديدات من داخل منطقة الجزاء وتلقى مصطفى شوبير هدفا واحدا منذ إصابة الشناوي، في مباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري.