إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الأمعري في رام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بإصابة مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم الأمعري في رام الله.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات عنيفة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ببلدة سالم شرقي نابلس بالضفة الغربية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحم الاحتلال مدينة نابلس منذ قليل، ونشر قناصته فوق أسطح المباني العالية، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال داخل المدينة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود عدد من الإصابات الخطيرة، جراء القصف الإسرائيلي على منزلًا في محيط شارع الجلاء بمدينة غزة.

ويستمر الجيش الإسرائيلي، في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي، وتزايدت أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين ليصل إلى 30.410 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71.700 جريح، في حصيلة غير نهائية.