قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز في محيط دوار العليمي بمدينة طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم، ترافقها جرافات من محورها الغربي، وأطلق الاحتلال الإسرائيلي الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، في محيط دوار العليمي بالمدينة.

ومنذ قليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشابين عبد الرحمن مصطفى وأحمد عبد الله، بعد اقتحام منزليهما في بلدة يعبد، وشن الاحتلال حملة تفتيش واسعة داخل البلدة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين، جراء اقتحام البلدة، ومداهمة وتفتيش المنازل، ولم يبلغ عن إصابات حتى الآن.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وقامت بمحاصرة عمارة سكنية في حي المخفية، وأخرجت السكان من الشقة تمهيدًا لهدمها.

وشدد جيش الاحتلال الإجراءات العسكرية في أحياء البلدة القديمة في الخليل، خاصة في حارة جابر، ووادي النصارى، ووادي الحصين، وحارة السلايمة، وتل الرميدة، وقام بالاعتداء على 8 شبان في البلدة، ومنع المواطنين من التواجد في الشوارع والأحياء في ساعات المساء.