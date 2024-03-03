خبير: العالم في حاجة إلى استفاقة إنسانية لدعم إفريقيا في مواجهة الإرهاب

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشئون الإفريقية، ومدير التحرير السابق لمجلة آفاق إفريقية والتي تصدر عن الهيئة العامة للاستعلامات في القاهرة، إن المجتمع الدولي لم يعاني من مواجهات مع التنظيمات الإرهابية الإفريقية مثلما حدث مع القاعدة وداعش، حيث أنشأ تحالفا لمواجهة هذه التنظيمات التي مست مصالح القوى الدولية بصورة مباشرة.

وأضاف "قرني"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تنامي الشعور القومي القوي مع روسيا ضد فرنسا في دول الساحل نموذج فج لتدخل الدول الكبرى في هذه الدول، مشيرًا إلى أن الدعاية بين الغرب وروسيا عن مواجهة الإرهاب في هذه الدول تعكس أرقامًا صادمة.

وأوضح أن المجتمع الدولي انشغل بالكثير من القضايا الأخرى مثل الحرب في قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، وهذا أثر على مواجهة التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي في حاجة إلى استفاقة إنسانية لمواجهة الإرهاب في الدول الإفريقية.