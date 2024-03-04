أدعية لاستقبال شهر رمضان المبارك وفضل الشهر

يبحث المسلمون في كل البلاد عن أدعية شهر رمضان المبارك، وتقدم لكم البوابة نيوز مجموعة من تلك الأدعية:

"يارب العباد إنا ندعوك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تجعل شهر رمضان المبارك بداية لنا لكل خير وأن ترزقنا فيه البركة والرزق الواسع وأن تعتق رقابنا ورقاب من نحب فيه من النار”.

“اللهم إنا نسألك أن تجعل شهر رمضان المعظم شهر تملأ فية الفرحة قلوبنا وتفرج فيه كروبنا وأن ترزقنا فيه الخير كله”ط".

"اللهم إنا نسألك أن تبلغنا صلاة التراويح ودعوات المصلين وختم كتابك، اللهم إنا نسألك أن تبلغنا نحن ومن نحب شهر رمضان المبارك وأن ترزقنا فيه الخير والسعادة وأن تتقبل منا صلاتنا وصيامنا وان تعتق رقابنا من النار”.

“اللهم يا مجيب الدعاء استجب لدعائنا وان تبلغنا شهر رمضان المعظم نحن ومن نحب دون أن نفقد أو أن نفقد اللهم إنا نسألك أن يأتي رمضان حاملا إلينا بشارة خير ونحن بأفضل حال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال في هذا الشهر المبارك”.

حكم قول اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين



اختلف الفقهاء في قرارهم في دعائهم المسلمين داعيين “اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين” ، حيث قال البعض إن المسلم إذا قصد بهذا الدعاء بقاء العمرحتى يصوم شهر رمضان بالكامل , فالأفضل له أن يدعي بدل هذا الدعاء ويقول: “اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين” وذلك لأن دعاء المسلم لا فاقدين ولا مفقودين قد يدل على معنى تعدي المسلم على قدر الله تعالى ، وذلك لأن الموت حق لجميع العبيد ، كما قال ابن عثيمين فيراية أن هذا الدعاء لم يذكر من ٍقبل الصحابة أو السلف الصالح.

فضل شهر رمضان

شهر رمضان من أفضل الشهور وأقربها إلى الله تعالى ، كما أنه من الأشهر التي يتطلع إليها المسلمون كل عام ، وهذا لما له من فضائل كثيرة ، منها ما يلي:

العتق من النار.

باب الدعاء فيه يكون مفتوح.

الشفاعة يوم القيامة.

رفع الدرجات.

دعاء اللهم بلغنا رمضان مكتوب بصيغة كاملة

اللهم بلغنا رمضان يا كريم، اللهم اجعل ما تبقى من أيام شعبان جابرة للقلوب ساترة للعيوب ماحية للذنوب مفرجة للكروب، اللهم إن شوقنا لشهرك قد زاد فيا رب لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، أجاب الله لكم الدعاء وأبعد عنكم البلاء ورفع شأنكم في الأرض والسماء، اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن الكريم فيه، اللهم سلمه لنا وسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك وجنبنا فيه من سخطك ونقماتك ووفقنا فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إني عفوت عمن ظلمني اللهم إني عفوت عمن أساء إليَّ، اللهم إني سامحت من اغتابني اللهم إني سامحت جميع المسلمين و أنا أطلب من كل شخص أخطأت في حقه أنَّ يسامحني، اللهم اني قد سامحت كل من أساء لي، اللهم ارحمني برحمتك يا كريم.