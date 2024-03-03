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الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

أبرزهم مصطفى كامل ومحمد فؤاد ومرتضى منصور.. المشاهير يتوافدون على عزاء حلمي بكر

مصطفى كامل ومحمد
مصطفى كامل ومحمد فؤاد
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حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على تقديم واجب العزاء في الموسيقار الراحل حلمي بكر، والذي أقيم مساء اليوم الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وكان الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين من أبرز المتواجدين في عزاء حلمي بكر، كما حضر العزاء عدد من نجوم الفن والمجتمع ومن أبرزهم مرتضى منصور ومحمد فؤاد وعلي الحجار وحلمي عبد الباقي وصفاء أبو  السعود وغيرهم من المشاهير.

ورحل الموسيقار الكبير حلمي بكر مساء أمس في أحد مستشفيات الشرقية، حيث تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الأزمات، بدأها في يناير من العام الماضى، عندما أعلن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها إلى العناية المركزة، إذ كان يعانى وقتها من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، بالإضافة إلى مشاكل في القلب.

حلمى بكر عزاء حلمي بكر مصطفى كامل مرتضى منصور