الناقدة صفاء عبد الرازق مسابقة الطلبة أفلام ناضجة تعزي المجتمع وتكشف مشاكله

كشفت الناقدة صفاء عبدالرازق عن سعادتها الكبيرة بالإشادة بأفلام الطلبة كونها عضو مشاهدة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 25.

وأوضحت الناقدة عن النضج الكبير هذا العام من جميع المشاركين في المسابقة حيث اختارت أعمال تكشف معاناة المرأة في المجتمعات العربية وتحديدا المجتمع المصري، من عنف اسري إلي مشاكل نفسية ذاتية.

ولفت إلى أنه يوجد هذا العام نضج ملحوظ من الشباب والشبات بسبب قراءتهم الجيدة للمجتمع المصري بأسلوب جديد ومختلف.

ووجهت صفاء عبدالرازق الشكر للناقدً عصام زكريا رئيس المهرجان ورئيس المركز القومي حسين بكر، مشيرة إلى أنها شاهدت أكثر من 300 فيلم أفلام في مسابقة الطلبة.

وذكرت الناقدة ان فيلم الروائي القصير "أحمر" للمخرجة جميلة ويفي يكشف خلل وتشوهات بعض الذكور في المجتمع من خلال العنف الواقع على الزوجة من خلال الزوجة، وفيلم “ البديل” الذي يجرد الإنسان من حياته حتي مماته وفيلم التحريك” علشانك” أفلام جذابة تحمل أفكارا جادة ونضج وتنفيذ جيد لمستقبل الطلبة.

وأكدت أن هناك ضوابط ومعايير مختارة من اللجنة علي أساسها الأفلام المشاركة وجودتها من حيث التنفيذ والأفكار.

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المصور حسين بكر، وأقيمت دورته ال 25 هذا العام في الفترة من 28 وحتى 5 يونيو الجارى برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، .