"عجوز بدر" عطفت على عامل فقتلها بوحشية لسرقة أموالها

«آخرة المعروف الموت خنقًا».. الجملة السابقة وصف حال سيدة مسنة، تقيم بمدينة بدر بنطاق القاهرة الجديدة، والتي لم تتخيل أنها ستدفع حياتها ثمنًا لمعروفها، بعدما تعاملت بحسن نية مع شاب يعمل داخل «سوبر ماركت» ومساعدته ماديًا لظروفه المادية الصعبة، دون أن تدري أنه سيرد الخير بـ«الغدر»، بعدما استغل تواجدها داخل الشقة بمفردها وقام بانهاء حياتها بطريقة وحشية وتركها جثة هامدة وفر هاربًا.

زرعت الخير فحصدت الشر، ودفعت حياتها ثمن إحسانها لشاب بلا قلب تناسى أن القتيلة لطالما ساعدته ماديًا، حيث كان المتهم يعمل داخل محل « سوبر ماركت» بذات المنطقة التي تقطن بها المجني عليها، ونظرا لكبر سنها وإقامتها بمفردها تطلب من إدارة الماركت إرسال الطلبات لها حتي باب الشقة ويكون هو الذي يقوم بتوصيل الطلبات في الكثير من المحال.

يومًا تلو الآخر، وثقت المجني عليها في القاتل لاسيما بعدما أخبرها بظروفه الصعبة، وراحت تغدق عليه والأموال بحنان الأم لابنها ليخرج من الضيق الذي حل به، لكنه لم يكتف بذلك فبدلاً من شكرها على المساعدة، راح يفكر في طريقة يستولي بها علي أموالها لتبدأ رحلة الثراء السريع دون تعب أو كد.

مع مرور الأيام وقعت مشاجرة بين صاحب محل السوبر ماركت والشاب بسبب سوء سلوكه ليقوم بطرده، وبدلا من البحث عن فرصة عمل أخرى راح المتهم ينفق أمواله علي المواد المخدرة حتي نفذت وبدأ يبحث في طريقة يبحث بها عن الحصول على الأموال، حتي اختمرت في ذهنه فكرة شيطانية في إحدى المرات أثناء جلوسه على أحد المقاهي الشعبية محدثاً نفسه قائلاً:« هروح أسرق السيدة العجوز القاطنة بجوار عملي السابق، فلوسها كتير ومحدش هيكشفني»، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل حيث استغل معرفته السابقة بمداخل ومخارج العقار ثم توجه لمسكن المجني عليها وما إن دلف إلي الشقة باغتها بالضرب وقام بخنقها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم استولى على مشغولاتها الذهبية ولاذ بالفرار، معتقدا أن أمره لن ينكشف.

مع حلول المساء، حاولت ابنة المجني عليها الاتصال بوالدتها كعادتها للاطمئنان عليها عبر الهاتف لكنها لم ترد، فتوجهت وزوجها نحو مسكن الأم لتجدها فور دخولها الشقة جثة هامدة ملقاة على الأرض ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، وهنا قام الزوج بالاتصال بالشرطة لتحضر على الفور قوة أمنية مكبرة من يترأسها رئيس مباحث قسم بدر، لتبدأ رحلة البحث عن القاتل، ومع تفريغ كاميرات المراقبة وعمل التحريات تبين أن عامل السوبر ماركت هو منفذ الواقعة، وعلى الفور وعقب إخطار النيابة العامة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه وبحوزته المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.