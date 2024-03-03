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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الألمانى.. باتريك شيك يقود ليفركوزن لمواجهة كولن

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن
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أعلن تشابي ألونسو المدير الفنى لفريق باير ليفركوزن، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كولن، وذلك بعد قليل على ملعب "راين إينرجي ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق بايرن ليفركوزن كالتالى:
حراسة المرمى: لوكاس هراديكي.
خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، جوناتان غلاو تاه، بييرو هينكابي.
خط الوسط: جيريمي فريمبونج، روبرت أندريش، جرانيت تشاكا، اليخاندرو غريمالدو، جوناس هوفمان، فلوريان فيرتز.
خط الهجوم: باتريك شيك.

ويحتل فريق باير ليفركوزن صدارة ترتيب الدورى الألمانى برصيد 61 نقطة، بينما يقع كولن الـ 17 برصيد 17 نقطة.
 

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