السجن سنة لمتهمة بسرقة الأجهزة الإلكترونية

عاقبت محكمة جنح عابدين،اليوم الاحد، خادمة بالحبس سنه وذلك الي خلفيه اتهامها بسرقة أجهزة إلكترونية من داخل شقة، وبيعها لأحد التجار بسعر بخس وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامى.

وحاء بتحقيقات النيابه ان المتخمه اعترفت بسرقة الأجهزة من داخل شقة كانت تعمل بها خادمة، وقررت بيعها لأحد المحلات فى منطقة وسط البلد، حيث تم ضبطها وبحوزتها (جهازى حاسب آلى محمول "لاب توب"مجهولا المصدر) حال قيامها بعرضهما للبيع بأحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلى بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بدائرة قسم شرطة عابدين