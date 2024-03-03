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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن سنة لمتهمة بسرقة الأجهزة الإلكترونية

أرشيفيه
أرشيفيه
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عاقبت محكمة جنح عابدين،اليوم الاحد،   خادمة بالحبس سنه  وذلك الي خلفيه اتهامها بسرقة أجهزة إلكترونية من داخل شقة، وبيعها لأحد التجار بسعر بخس وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامى.

وحاء بتحقيقات النيابه ان المتخمه اعترفت بسرقة الأجهزة من داخل شقة كانت تعمل بها خادمة، وقررت بيعها لأحد المحلات فى منطقة وسط البلد، حيث تم ضبطها وبحوزتها (جهازى حاسب آلى محمول "لاب توب"مجهولا المصدر) حال قيامها بعرضهما للبيع بأحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلى بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بدائرة قسم شرطة عابدين

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