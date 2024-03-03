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الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

المرصد الأورومتوسطي: عمليات الدهس تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

مدير المكتب الإقليمي
مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي محمد المغبط
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قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي محمد المغبط ، اليوم الأحد، أن اسرائيل تنفذ خطة لاستهداف المدنيين وعرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ويمنع المنظمات الإغاثية من ممارسة دورها في قطاع غزة.

وأضاف "المغبط" مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لـ "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: وثقنا عمليات دهس نفذتها الدبابات الإسرائيلية بشكل متعمد بحق عشرات الفلسطينيين.

وتابع "المغبط" ،عمليات الدهس تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.  

وأكد على الدول الداعمة لإسرائيل التراجع الفوري عن تزويد الاحتلال بالأسلحة

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