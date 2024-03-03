الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من ألف عسكري أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل نحو 1025 عسكريا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية.. فيما أعلن إقليم دونيتسك جنوبي أوكرانيا إصابة أربعة مدنيين جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في بيان، اليوم /الأحد/: "تصدينا لــ 5 هجمات للعدو على محور كوبيانسك وقصفنا تجمعات للقوات الأوكرانية وقضينا على نحو 35 عسكريا أوكرانيًا بجانب مركبتين و3 مدافع".

وأضاف: "لقد أسفر قصف القوات الروسية لقوات العدو على محور دونيتسك إلى قتل نحو 240 عسكريا أوكرانيًا وتدمير ناقلتي جند مدرعتين و3 مركبات ومدفع ومستودع ذخيرة"، منوها بصد 13 هجوما للقوات الأوكرانية على محور "أفدييفكا" والقضاء على نحو 460 جنديا أوكرانيًا وتدمير 3 دبابات و5 مركبات قتال مشاة ومدرعتين و4 سيارات وقطع مدفعية.

وأشار إلى قصف تجمعات القوات الأوكرانية ومقتل أكثر من 250 منها، وتدمير 3 مركبات وقطع مدفعية على محور جنوب دونيتسك، موضحا صد القوات الروسية لهجوم أوكراني في بلدة "رابوتينو" بمقاطعة زابوروجيا، والقضاء على أكثر من 40 عسكريًا أوكرانيا، وتدمير 5 مركبات وقطع مدفعية ومحطة حرب إلكترونية.

وأكد كوناشينكوف إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين لراجمات "هيمارس"، وتدمير 143 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة بجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعات خاركوف وزابوروجيا وخيرسون.

في السياق.. أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، قتل 6 عناصر ينتمون إلى تنظيم (داعش) الإرهابي خلال عملية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة "كارابولاك" بجمهورية إنجوشيا الروسية.

وذكرت اللجنة- في بيان، اليوم- "خلال عملية قام بها مقر عمليات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إنجوشيا تم قتل 6 مجرمين حاصرتهم القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي داخل بناية سكنية في مدينة كارابولاك".

وأضافت: "أن المجرمين، ووفقًا للبيانات المتاحة، من أتباع تنظيم (داعش) الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، وكانوا ضالعين في عدد من الجرائم الإرهابية منها هجوم على نقطة لشرطة المرور، وقتل 3 من رجال الشرطة في مارس 2023"، مشيرا إلى عدم وقوع خسائر في صفوف رجال إنفاذ القانون أو السكان المدنيين.

ونوهت اللجنة إلى العثور على أسلحة آلية وذخائر وقنابل يدوية وعبوة ناسفة، موضحا تواصل عمليات البحث والتحقيقات اللازمة.

في المقابل.. قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا فاديم فيلاشكين- في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، صباح اليوم- إن أربعة مدنيين أُصيبوا جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف فيلاشكين: "أن في الثاني من مارس الجاري، أصاب الروس أربعة من سكان منطقة دونيتسك؛ بالتحديد ثلاثة في ميرنوهراد وشخص في بيريستكي".

وأشار إلى أن إجمالي 1875 مدنيًا قتلوا بينما أصيب 4641 آخرون في إقليم دونيتسك منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في العام قبل الماضي، مشددًا على أن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين في دونيتسك لا يشمل بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.