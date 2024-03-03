برلمانية: استضافة مصر لمحادثات الهدنة في غزة يؤكد دورها الريادي لوقف العدوان

قالت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن استضافة مصر لمحادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل ووصول كل الوفود إلى القاهرة، يؤكد دورها الريادي في الازمة ولجوء الجميع لها للتوصل لهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد شهور من الهدنة الأولى والتي كانت برعاية مصر ايضا والعديد من الاطراف منها قطر.

وكشفت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن وصول وفود من حركة حماس ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للقاهرة، لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في قطاع غزة. يؤكد على دور القاهرة ويبشر بقرب الوصول لهدنة جديدة في قطاع غزة. بعدما تجاوز العدوان كل ما يمكن وتخطى كافة الخطوط الحمراء باعتداءات غاشمة.

وحذرت عضو مجلس النواب ،من تداعيات الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الاسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة. قائله، إنه ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة بالتزامن مع الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال وتصاعد عدد الشهداء لأكثر من 30 الف شهيد منذ أكتوبر الماضي، وتجازوز عدد الجرحى حاجز الـ71 الفا.

واختتمت التمامى ،،بالاشارة كذلك، أن مواصلة مصر إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية جوا فوق في قطاع غزة، واستمرار المساعدات كذلك عبر المسار البري في رفح يعكس محاولات مصر الحقيقية قيادة وحكومة وشعبا على التخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين والتقليل من معاناتهم، ودورها الغير مسبوق في الحرب ونال احترام وإشادة العالم.