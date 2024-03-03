الدوري الفرنسي.. تشكيل هجومي لفريق نيس في مواجهة ساسولو

أعلن فرانشيسكو فاريولي المدير الفنى لفريق نيس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تولوز، بعد قليل على ملعب "الملعب البلدي تولوز"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق نيس، كالتالى:

حراسة المرمى: مارسين بولكا.

خط الدفاع: جوردان لوتومبا، جان كلير توديبو، دانتي، ميلفن بارد.

خط الوسط: بابلو روزاريو، هشام بوداوي، كيفرين تورام.

خط الهجوم: تيريم موفي، إيفان جويساند، جيريمي بوجا.

يحتل فريق نيس المركز الخامس برصيد 40 نقطة، باحثاً عن الثلاث نقاط من أجل الوصافة، بينما يحتل فريق تولوز المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة.