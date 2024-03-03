شوبير: محمد صلاح زعلان من حسام حسن ويجب تدخل وزير الرياضة

تحدث الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن سبب استدعاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسان حسن للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في قائمة المنتخب الوطني لمعسكر مارس المقبل، رغم إصابته وغيابه عن المشاركة مع ليفربول في الفترة الماضية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية أن الجهاز الفني لمنتخب مصر اختار محمد صلاح في قائمة المنتخب، لكنه بعيد عن المشاركة مع ليفربول منذ 4 مباريات بسبب استعجاله للعودة إلى الملاعب خلال مباراة برينتفورد في الدوري، الأمر الذي تسبب في تجدد الإصابة.

وأضاف “شوبير” أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 12 مارس، ولكن المحترفين لن ينضموا إلا مع بداية الأجندة الدولية يوم 18 من الشهر نفسه، وليفربول أرسل خطاب بعدم ضم محمد صلاح لاستكمال العلاج.

واشار إلى أن منتخب مصر متمسك باستدعاء محمد صلاح،خلال الأجندة الدولية، ولكن في حدوتة ومحمد صلاح زعلان من تصريحات حسام حسن قبل توليه المسؤولية الفنية للمنتخب والجميع يعلم ذلك.

وشدد أحمد شوبير على أن محمد صلاح إنسان شديد الحساسية والانتقادات تؤثر عليه، رغم أن حسام حسن بعدها تحدث باحترام عن محمد صلاح، وإذا استبعده من المنتخب اللاعب نفسه هيكون زعلان.

وانهى أحمد شوبير تصريحاته قائلا: الدورة الودية غير مهمة وسلامة اللاعب هي الأهم، لكن علاج الأمر بين الطرفين سيكون بتوفير أجواء ودية في المنتخب، ولو محمد صلاح زعلان يتم توضيح سوء التفاهم مع الجهاز الفني، ولا بد أن يكون لاتحاد الكرة ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي دور لتصفية الأجواء، ولا بد من التدخل العاقل والحكيم في هذا الأمر.