ننشر أسعار السلع بمعارض"أهلا رمضان"

تشهد معارض"أهلا رمضان" تخفيضات على أسعار الأرز والزيت واللحوم السودانية على مستوي الجمهورية، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.

حيث تم تخفيض سعر كيلو الأرز الي 29 جنيها نسبة كسر 3٪ بدلا من 31 جنيها ، والزيت زنة 1 لتر بسعر 70 جنيها بدلا من 98 جنيها، وكيلو اللحمة السوداني 250 جنيها بدلا من 280 جنيه، و320 جنيها للحوم الطازجة بدلا من 480 جنيها.

كما يتم التعاون مع كافة المحافظات لتنظيم معارض “أهلا رمضان”، بهدف توفير السلع الأساسية والرمضانية، للمستهلكين بتخفيضات تصل إلى 30%.

وقد تشمل تلك السلع السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة.

وتم حتي الآن افتتاح ما يزيد عن 115 معرض أهلا رمضان بمحافظات الجمهورية.

وجاري افتتاح المزيد منها تباعًا، بالتنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين عبر إقامة معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب مئات الشوادر بالمراكز الفرعية بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع.

بالإضافة إلي أن السلاسل التجارية الكبري مشاركة أيضَا في معارض أهلا رمضان من خلال إضافة 1200 ركن “اهلا رمضان” بفروعها المنتشرة على مستوي الجمهورية.

إضافة إلي ذلك مشاركة 1300 منفذ تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة ومشروع عربيتي.