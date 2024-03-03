ترأس عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة مشروع نقل المعلمين، بحضور أعضاء المجلس إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومنال جبر مدير إدارة الشئون القانونية، ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح، وحسين رسلان مدير الحملة الميكانيكية، بمقر ديوان عام المديرية.

واستعراض الاجتماع عدد من الموضوعات الخاصة بمشروع نقل المعلمين مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني الشهر الماضي، وانتظام حركة تشغيل الاتوبيسات يومياً من مدينة مرسى مطروح إلى مقار مدارسهم بإدارات سيدي براني والنجيلة.

و فى بداية الاجتماع تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، ثم استعرض إسماعيل جاتو وكيل المديرية نائب رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماع .

وأكد شحاته للحضور ضرورة تعظيم الإيجابيات و الاستفادة منها واتخاذها كخطوة إيجابية لتدعيم المشروع والمضى قدما نحو استكمال تنفيذه وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات الحكومية، مشيرًا أن مشروع نقل المعلمين بلائحته الجديدة شهد انطلاقة متميزة وفق نظام محدد والتزام من كافة المشاركين في تنفيذه.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود أهمها الموافقة علي تشغيل أتوبيس خط مطروح / رأس الحكمة لنقل المعلمين التابعين لمدارس خط شرق التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية والذين تقدموا بطلب الاشتراك بمشروع نقل المعلمين وفق بنود لائحة التشغيل الجديدة كذلك تمت الموافقة علي مخاطبة اللجنة لمؤسسة مصر الخير لمعرفة أوجه الدعم الممكن تقديمه لنقل ميسري مدارس مصر الخير من مطروح إلى مدارسهم غرب المحافظة.

ووجه وكيل الوزارة مسئولي الحملة الميكانيكية بضرورة إستمرار المتابعة لحركة سير الأتوبيسات لإدارات براني والنجيلة خلال المرحلة المقبلة ومتابعة انتظام مواعيد قيامها لضمان الوصول للمدارس في المواعيد المحددة قبل بداية اليوم الدراسي لضمان أداء المعلمين عملهم على أكمل وجه.

وأكد وكيل تعليم مطروح لمسئولي الحملة في ختام الاجتماع بضرورة التنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل والمواعيد المقررة لتحرك الأتوبيسات.

وكيل “تعليم مطروح” يترأس اجتماع مجلس إدارة مشروع نقل المعلمين

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