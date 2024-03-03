دراسة حديثة تكشف أهمية تناول المركبات النباتية الطبيعية وتأثيرها على الصحة

كشفت الدراسات والأبحاث الطبية الحديثة، أهمية تناول المركبات النباتية الطبيعية وتأثيرها على تحسين الحالة الصحية وتخفيض خطر الاصابة بالعديد من الأمراض.

وقال علماء المستشفى الثاني بجامعة أنهوي الطبية الصينية إن تلك العادات الغذائية تعد أكبر فى نسبة الفلافونول المستهلكة في الأطعمة المختلفة ومعظمها نباتية وللعلم أن مركبات الفلافونول تتواجد بكثرة في الشاي والبصل والفواكه وأن تناول كميات كبيرة من مركبات الفلافونول بصورة خاصة ترتبط بتخفيض خطر الوفاة لأسباب عديدة من بينها مرض ألزهايمر والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويبدو أن الخصائص المفيدة للفلافونول تعود إلى قدرتها على تقليل الالتهاب في الجسم وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي وتحسين وظيفة الأنسجة المبطنة للجزء الداخلي من الأوعية الدموية.