معتمد جمال: الزمالك لن يوافق على تأجيل مباراة سوار الغيني

قال معتمد جمال المدير الفني السابق للزمالك، إن إدارة القلعة البيضاء، لن توافق على تأجيل مباراة سوار الغيني في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية.



وأضاف معتمد جمال، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك لن يوافق على تأجيل مباراة سوار الغيني، خاصة وأن التأجيل سيؤثر على خطط تحضير الزمالك لنهائي كأس مصر.

وتابع معتمد جمال، إن الاتحاد الأفريقي لم يوافق على تأجيل لقاء الأهلي وميدياما الغاني رغم تعطل طائرة الأهلي، ولذلك فالكاف لن يوافق على تأجيل لقاء الزمالك، لاسيما وأن اللقاء عبارة عن تحصيل حاصل بعد تصدر الزمالك للمجموعة، ووداع فريق سوار الغيني للبطولة.

واختتم معتمد جمال حديثه، قائلًا: "المدرب البرتغالي جوزيه جوميز يسير مع الزمالك بشكل جيد، وأتمنى له كل التوفيق".

