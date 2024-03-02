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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس متهم بقتل صديقه بمنشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة حبس متهم بقتل صديقه ٤ أيام على ذمة التحقيقات

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بالقرب من شاطئ النيل بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" وبعمل التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية ونشوب مشاجرة بينه وبين المجني عليه قام خلالها بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش تجاهه فأرداه قتيلا.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حبس المتهم بقتل صديقه بمنشأة القناطر