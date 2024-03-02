بلدية المحلة يهزم الإسماعيلي في عقر داره بالدوري الممتاز

تلقي فريق الإسماعيلي هزيمة جديدة على أرضه ووسط جماهيره من نظيره بلدية المحلة بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة ببطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف بلدية المحلة واللقاء الوحيد اللاعب أحمد رضا في الدقيقة 54 من عمر المواجهة ليخطف 3 نقاط غالية للفلاحين من ملعب الدراويش.

بهذه النتيجة تجمد رصيد فريق الإسماعيلي عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر بينما قفز بلدية المحلة إلى الحاردي عشر برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد دسوقي، محمد عمار، عصام صبحي

خط الوسط: هشام محمد، عمر الساعي، محمد بيومي، علي الملواني

خط الهجوم: نادر فرج، إيريك تراوري

بينما جاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: محمد صابر، هشام حافظ، علاء مارسيلو، أحمد رضا.

خط الوسط: إسلام مرزوق، ماجد هاني، محمد عادل إمو، إينوك

خط الهجوم: محمد أميسي، حسام أشرف