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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة ربة منزل دهسها قطار بأوسيم

ارشيفية
ارشيفية
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صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها دهساً أسفل عجلات القطار أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد بالتزامن مع قدوم قطار بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة مفاده مصرع ربة منزل صدمها القطار بمنطقة بشتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

بالفحص تبين أنه أثناء محاولة ربة منزل عبور شريط السكة الحديد بالتزامن مع دخول قطار إلى الرصيف اصطدم بجسدها ولقبت مصرعها إثر ذلك، جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الينابة العامة مباشرة التحقيقات.

التصريح بدفن جثة ربة منزل قطار بأوسيم