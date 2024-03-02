خبير عسكرى: الحوثيون لن يتوقفوا عن هجماتهم ما دامت حرب غزة مستمرة

قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري، إن غرق سفينة "روبيمار"، سينتج عنه العديد من المشاكل البيئية الخطرة والكبيرة، مؤكدًا أنه كان يمكن تفادي هذه الكارثة.

وأضاف "حطيط"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية": كان من المتوقع أن تكون الآثار المترتبة على ترك السفينة لمصيرها كبيرة، وكان لابد من التنسيق من قبل القوات الموجودة بالبحر الأحمر لإنقاذ الموقف.

ونوه إلى أن القواعد الدولية في منطقة الشرق الأوسط غير متبعة، مشيرًا إلى أن مبدأ القوة هو الذي يسود، وعلى الجميع أن يعيد الحسابات من أجل توقف التدمير بالمنطقة.

وأشار إلى أن الحوثيين، لن يتوقفوا عن هجماتهم، قبل أن تتوقف الحرب في غزة، مؤكدًا أن طلبات جماعة الحوثي تتمثل في تقديم يد العون للأشقاء في فلسطين، وإعطاء المساعدات الغذائية للشعب الفلسطيني، ولكن القوات المضادة والمتمثلة في الولايات المتحدة ترفض ذلك.