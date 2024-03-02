560 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق بقرية أولاد سيف

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم أعمالها بالكشف على ٥٦٠ حالة من أهالى قرية أولاد سيف مركز بلبيس بالشرقية ، في العديد من التخصصات الطبية هي ( الباطنة - الأطفال- العظام - القلب- الصدر - أورام الثدى) ، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

انطلقت القافلة تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، ود.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية د.أحمد عناني عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، و د.أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على ٤٥٠ حالة، وتم تحويل ١٢ حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق ، بالإضافة إلى قيام كلية التمريض بالكشف على ١١٠ حالة ضمن حملة الكشف عن أمراض السكر والضغط ، وذلك تحت رعاية د.ناديه طه عميد الكلية، و د.أمانى حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أجرى أطباء طب الأسرة لقاءات مع سيدات القرية ، للتوعية بأمراض الثدي وطريقة الفحص الذاتي للكشف عنها ، بالإضافة إلى الطرق السليمة لتنظيم الأسرة ، حيث أرسلت مديرية الصحة سيارة تنظيم الأسرة وأجرى الأطباء المرافقين الفحوصات اللازمة للسيدات وتم صرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وأكد د.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة .

من جانبها أشارت د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث عقدت كلية الحقوق ندوة حول مكافحة الفساد وكيفية مواجهته والجهات الرسمية المعنية بالتواصل مع المواطن وذلك تحت رعاية د.ممدوح المسلمي عميد الكلية، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن طريقة التطريز على قماش الستان ، وذلك تحت رعاية د.هاني حلمي عميد الكلية ود.أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفى السياق ذاته عقدت كلية التكنولوجيا والتنمية ورشة عمل عن صناعة الصابون السائل في المنازل وذلك تحت رعاية د. خالد محروس عميد الكلية، ود. جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما عقدت مديرية الطب البيطري ندوة عن دور الطب البيطري في مساعدة المواطن في تربية الماشية بالإضافة إلى الكشف الحيوانات وتجريعها ورشها وصرف العلاج الخاص بهم بالمجان ، بالإضافة إلى قيام مديرية الأوقاف بإرسال واعظ ديني وإلقاء ندوة عن نهي الدين عن الفساد والتعاون على البر والتقوى كما قام بالرد على جميع التساؤلات.

نظم أعمال القافلة أ.محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان المواطنين.