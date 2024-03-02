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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكارتة "مصر _ إسكندرية" في الجيزة

ارشيفيه
ارشيفيه
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أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكارتة "مصر _ إسكندرية" بنطاق مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بكارتة "مصر _ إسكندرية" بنطاق مدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل جامبو بسيارة ملاكي مما تسبب في إصابة 4 من أسرة واحدة مستقلي الملاكي وسائق السيارة النقل جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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