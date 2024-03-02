انطلاق برنامج الإعلاميين بأسوان لمناهضة العنف ضد المرأة

إنطلق بمحافظة أسوان برنامج لتدريب الإعلاميين حول قضايا العنف ضد المرأة، والذى تنظمه مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بمشاركة 21 من الإعلاميين والصحفيين، من محافظات أسوان وسوهاج وقنا، والاقصر، والمنيا.

ويستمر البرنامج لمدة 3 أيام، بحضور منى فضالي الأخصائية الإجتماعية ببرنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة. وقالت منى فضالى، إن الدورة التدريبية، تهدف إلى التعرف والترويج لمشروع قانون موحد لمناهضة العنف.

وأشارت الى أن التدريب يأتي فى إطار مشروع: معا لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة، ويحاضر فى الدورة التدريبية أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.

وأوضحت أن الدورة التدريبية، تناول مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة تمهيدا لاحالته للجان النوعية المختصة، كما تناولت أشكال العنف ضد المرأة وإجراءات التقاضى، والجرائم الجنسية، وجرائم إسقاط الحوامل، والجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، وجرائم العنف الأسرى ضد النساء والفتيات، وسبل الوقاية من كافة أشكال العنف المشمولة فى القانون.

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