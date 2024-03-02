الولايات المتحدة تؤكد دعمها المتواصل لدور كينيا الرئيسي في مكافحة التطرف شرق إفريقيا

أكدت الولايات المتحدة دعمها المتواصل لدور كينيا الرئيسي في مكافحة التطرف شرق إفريقيا.

جاء ذلك، حسبما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت خلال زيارة منسقة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية إليزابيث ريتشارد لكينيا في الفترة من 26 إلى 29 فبراير الماضي، لتترأس وفدا للمشاركة في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة التنسيق للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته كينيا.

وأكدت ريتشارد في كلمتها أمام لجنة التنسيق، قيمة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في بناء القدرات المدنية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وأثناء وجودها في كينيا، التقت السفيرة الأمريكية كبار مسؤولي الأمن القومي الكينيين ونظرائهم من العديد من الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب البالغ عددها 32 دولة لتعزيز التعاون بين المجتمع بأكمله في مكافحة الإرهاب الذي يدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وفي اجتماع مع مستشارة الأمن القومي الكيني مونيكا جوما، ناقشت ريتشارد الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك من حركة الشباب والمجالات المحتملة للتعاون الأمني الموسع.

