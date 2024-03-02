استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة كفر نعمة غرب رام الله

استشهد فلسطيني، اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية التابعة لها، تتعامل مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس.

وأوضحت، أن الإصابة نتيجة المواجهات التي حدثت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة كفر نعمة قرب رام الله، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

واستشهد اليوم، 15 مواطنًا فلسطينيًا، وعدد من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا شرق دير البلح، وتم وصول عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر غارات الاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي، مسجد البخاري بدير البلح وسط قطاع غزة، ونفذت طائرات الاحتلال الحربية، قصفًا على منزل في منطقة البصة في دير البلح وسط القطاع.