صلاح الشرنوبي : وداعا الأخ الأكبر والعزيز علينا الموسيقار حلمي بكر

نعى الملحن صلاح الشرنوبي، الموسيقار الكبير حلمي بكر الذي توفي منذ ساعات في أحد المستشفيات في كفر صقر بمحافظة الشرقية.

كتب الملحن صلاح الشرنوبي علي صفحته الشخصية " فيس بوك “ قائلا ”وداعا الأخ الأكبر والعزيز علينا الموسيقار حلمي بكر رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته " وانا لله وانا اليه راجعون "

وعلمت البوابة نيوز من زوجته سماح القرشي: أن الراحل الموسيقار حلمي بكر الله يرحمه، تم نقله للمستشفى صباح اليوم، ودخل العناية المركزة، عقب تدهور حالته الصحية، حيث دخل وكان عنده مشاكل كتير جداَ، منها «الجفاف والأنيميا ووظائف الكلى عالية، والتهابات في البروستاتا، وأخيرا توقف عضلة القلب، ونتج عن هذا وفاته منذ ساعات قليلة في أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.