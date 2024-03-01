مساندة تل أبيب.. وزير دفاع أمريكا يقر بإرسال 21 ألف ذخيرة "دقيقة التوجيه" إلى إسرائيل

الجمعة 01/مارس/2024 - 08:55 م

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب، إن أكثر من ٢٥ ألف امرأة وطفل فلسطيني قتلوا منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأقر أوستن خلال الجلسة بإرسال نحو ٢١ ألف ذخيرة دقيقة التوجيه إلى إسرائيل منذ بداية حربها على غزة" حيث ساندت الولايات المتحدة الدولة العبرية منذ اندلاع الحرب.

واعترف وزير الدفاع الأمريكي بمقتل أكثر من ٢٥ ألف امرأة وطفل في الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، في وقت سابق عن تقرير جديد، يشير إلى مقتل أكثر من ٣٠ ألف شخص خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.