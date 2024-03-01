بالصور..ملتقي السرد العربي يستضيف الفنان الكبير محمد صبحي في صالونه الثقافي

4 تكريمات ينالها الفنان محمد صبحي خلال صالون السرد العربي من قبل أربع مؤسسات ثقافية ( مؤسسة الأزهر، ملتقي السرد العربي، أكاديمية زرقاء اليمامة، مبادرة زاد للطفولة ).



أقامت جمعية ملتقي السرد العربي، برئاسة د. حسام عقل صالونا ثقافيا بمدينة سنبل للفنون، وكان النجم الكبير محمد صبحي هو ضيف شرف الصالون، وأدارت أ. عزة عز الدين الأمين العام للجمعية اللقاء معبرة عن سعادتها بقبول الفنان الكبير محمد صبحي إقامة الصالون بمدينة سنبل وبحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية، وعدد آخر من أكاديمية زرقاء اليمامة، ومبادرة زاد للطفولة، والأزهر الشريف.

تحدث الفنان محمد صبحي وألقي محاضرة تثقيفية عن الفن والثقافة وكيفية بناء الإنسان متطرقا في حديثه لمحاور متعددة عن مصر والوطن العربي ككل وما يحاك له من مؤامرات، كما تحدث عن القضية الفلسطينية وما يحدث الآن في غزة، كما تطرق الحديث للدراما وأهميتها وتأثيرها علي المواطن.

تحدث أيضا د. حسام عقل أستاذ النقد الأدبى بكلية التربية - جامعة عين شمس ورئيس ملتقي السرد العربي عن هذا اللقاء مع الفنان محمد صبحي مؤكدا علي أنه لقاء تاريخي للجمعية وللصالون، ثم تحدث عن القيمة الأدبية والفنية لأعمال الفنان الكبير محمد صبحي واستعرض أمثلة من أعماله المسرحية والتليفزيونية وأشاد بالقيم الجمالية في هذه المسرحيات ومنها مثلا: انتهي الدرس يا غبي، ووجهة نظر، والهمجي، وماما أمريكا، وكارمن، وسكة السلامة، وبالعربي الفصيح مؤكدا علي التناول الجمالي لهذه الأعمال مع الحس السياسي والاجتماعي بها، وخلال الندوة تم فتح باب المداخلات والأسئلة المباشرة لعدد من الحضور.

بعدها تم تكريم الفنان الكبير محمد صبحي من قبل 4 جهات ومؤسسات ثقافية هي: (ملتقي السرد العربي، أكاديمية زرقاء اليمامة، مبادرة زاد للطفولة؟،و مؤسسة الأزهر)

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي كان قد انتهي من الموسم الأخير لمسرحيته " عيلة اتعمل لها بلوك "، بعد أن حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها رافعة لافتة كامل العدد حتي الأسبوع الأخير من الموسم الأخير منها، والمسرحية تم تصويرها تليفزيونيا وستعرض قريبا لكل الجماهير في الوطن العربي.

“عيلة اتعمل لها بلوك “مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها”صبحي” ، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.

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