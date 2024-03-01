الاستعلام عن الحالة الصحية لـ8 عمال أصيبوا بحادث تصادم بالصف

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية 8 عمال أصيبوا في حادث اصطدام سيارتين نقل كانوا يستقلونها وهم فى طريقهم إلى مقر عملهم بالقرب من الصف، تمهيدا لسؤالهم عن ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على قائدى السيارتين المتسببتين فى الحادث، وطلببت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية، بتلقى الإدارة العامة لمرور الجيزة عبر غرفتها المركزية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط مصابين أعلى نفق "الودي" بمركز الصف.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث وتبين بالفحص اصطدام سيارتين نقل محملتين بعدد من العمال تجاه بني سويف.

أسفر الحادث عن 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي، وجنبت المرور آثار الحادث نهر الطريق.