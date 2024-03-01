الاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في حريق شقة سكنية بالمنيب

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول إصابة شخصين فى حريق شقة سكنية بعقار بمنطقة المنيب، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين ، وانتدبت المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقى الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة عبر غرفتها المركزية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة شوب حريق بشقة داخل عقار ووقوع مصابين بدائرة المنطقة.

وعلى الفور دفعت الإدارة بعدد من سيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور مزكز شرطة المنيب وبصحبتهم سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني لمنزل مكون من 3 أدوار.

الحريق أسفر عن سقوط مصابين بحروق نقلا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج وسط جهود الدفاع المدني للسيطرة على النيران دون امتدادها إلى الوحدات المجاورة.