اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وطقس حار والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الجمعة نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ومدن القناة والصحراء الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر وقد أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة .

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 30 والصغرى 14 ، وعلى جنوب الصعيد 32 العظمى والصغرى 16 درجة .