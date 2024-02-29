"أكسيوس": الولايات المتحدة تطالب الكيان الصهيونى باستخدام مسئول للأسلحة الأمريكية!

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن عن منح الكيان الصهيونى مهلة حتى منتصف مارس للتوقيع على رسالة تؤكد الالتزام بالقانون الدولى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. حسبما قال ثلاثة مسئولين أمريكيين وصهاينة لموقع "أكسيوس" الأمريكي، فى خطوة لضمان استخدام مسؤول للأسلحة الأمريكية.

وأصبحت الضمانات الآن مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها بايدن فى وقت سابق من هذا الشهر. وفى حين أنها لا تخص الكيان الصهيونى بالتحديد، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية فى غزة. وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى الاحتلال مؤقتًا.

وتنص مذكرة الأمن القومي، التى نُشرت فى ٨ فبراير، على أنه قبل إمداد الولايات المتحدة بالأسلحة، يجب على أى دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات مكتوبة موثوقة" بأنها ستستخدم أيًا من هذه الأسلحة وفقًا للقانون الإنسانى الدولي.

ويشدد أيضًا على أن الدولة التى تستخدم الأسلحة الأمريكية فى مناطق الصراع يجب أن تقدم "ضمانات مكتوبة موثوقة وموثوقة" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم الأسلحة الأمريكية". الإنسانية والجهود الدولية التى تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية.

والكيانات المنخرطة فى صراعات، مثل الكيان الصهيوني، لديها ٤٥ يومًا من تاريخ إصدار المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة وتصديقها من قبل وزير الخارجية تونى بلينكن. الدول الأخرى لديها ١٨٠ يوما.

وتطالب المذكرة الإدارة بتقديم تقرير سنوى إلى الكونجرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي.

وأصدر البيت الأبيض المذكرة بعد ضغوط من السيناتور كريس فان هولين وأعضاء آخرين فى مجلس الشيوخ الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل التكميلى لمجلس الشيوخ.

وقال ثلاثة مسئولين أمريكيين لـ "أكسيوس" إن زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر أبلغ البيت الأبيض أنه يشعر بالقلق من أن مثل هذا التعديل سيؤدى إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية فى مجلس الشيوخ وطلب اتخاذ إجراء تنفيذى بدلًا من ذلك.

وقال فان هولين لـ "أكسيوس": "لقد أقنعنا الإدارة بضرورة العمل معنا فى هذا الشأن".

وأشار إلى إنه أجرى محادثات مع مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض جيك سوليفان ومسؤولين آخرين بالبيت الأبيض لصياغة المذكرة الجديدة التى ظلت سرية حتى نشرها فى وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح: "لقد فعلنا ذلك للتأكد من أن لدينا هيكل للمساءلة وأن المساعدة الأمنية الأمريكية تتماشى مع قيمنا ومصالحنا".

وأطلع المسؤولون الأمريكيون فى كل من واشنطن وتل أبيب، يوم الثلاثاء، نظراءهم الإسرائيليين رسميا على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التى يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها.

وقال مسئول صهيونى كبير للموقع، إن الطلب الأميركى هو الحصول على الضمانات المكتوبة بحلول منتصف مارس حتى يتمكن بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر، وإن لإسرائيل أن تقرر من سيوقع الرسالة فى الحكومة.

وقال مسئول أمريكى إن رسائل مماثلة أرسلت فى الأيام الأخيرة إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أمريكية.