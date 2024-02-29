مخرجة فيلم "هدى.. أم مع إيقاف التنفيذ": التمويل أكبر صعوبة واجهتنا

أقيم اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25 ندوة فيلم "هدى.. أم مع إيقاف التنفيذ" لمخرجته رابيل عريان وبحضور صناعه هدى ووالدتها ومريم ابنتها بالتبنى.

لقى الفيلم حضوراً جماهيرياً كبيراً بقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث تحدثت مخرجة الفيلم بندوة أدارها كل من الكاتبة الصحفية ميداء أبو النضر.

وقالت رابيل عريان: تعمدت تقديم ثلاث أجيال مختلفة في الفيلم لإظهار الاختلاف الفكرى بين الأجيال الثلاثة وأن كل منهن له شخصية مستقلة بذاتها وبرغم هذا الاختلاف تجدهن بجانب بعضهن البعض.

عن الصعوبات التي واجهتها المخرجة فى تنفيذ العمل أوضحت رابيل: “أهم الصعوبات التى واجهتها هى تمويل الفيلم، ولكن تغلبت عليها عن طريق التمويل الخارجي من ألمانيا، حيث أن الفيلم إنتاج ألماني مصرى، وكما واجهت صعوبة الجمهور المستهدف وفكرت كثيراً في الجمهور المستهدف، وما هي نظرتهم للنساء”.

كما تحدثت رابيل عن حرصها خلال الفيلم على التركيز على المجتمع المسيحي في مصر وطرحت ذلك على هيئة تساؤلات وهو ما أشاد به الجمهور بصدق المشاعر وتعايشهم مع أبطال الفيلم وعدم إصدار أحكام على بعضهن في الفيلم برغم صراعاتهن.

وعن سر اختيار قصة هدى تحديداً، قالت رابيل: “كنت أبحث عن قصص قريبة منا وتشبهنا وتشبه تفكيرنا وهذا ما وجدته فى قصة هدى”.

كما أكدت هدى بطلة الفيلم خلال الندوة على أن الفيلم وطد علاقتها مع مريم كثيراً.

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