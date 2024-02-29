ads
الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

روسيا تنفي تخطيطها لوضع أسلحة نووية في الفضاء وتصف الاتهامات بأنها شائعات تهدف إلى الضغط السياسي

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه السنوي للجمعية الفيدرالية الروسية استعداد روسيا لإجراء حوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي.
وأشار بوتين إلى رغبة روسيا في توحيد الجهود العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، مؤكدًا ضرورة بناء علاقات جديدة مع الدول الصديقة.
وأوضح أن دول البريكس ستلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى توقعات بزيادة إنتاج المجمع الصناعي الزراعي الروسي بنسبة لا تقل عن الربع بحلول عام 2030.
وأدان بوتين الاتهامات الزائفة ان روسيا    تخطط  لوضع أسلحة نووية في الفضاء ووصف الاتهامات بأنها شائعات تهدف إلى الضغط السياسي التي تستهدف روسيا، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة وتعكس مصالح الولايات المتحدة.
كما دعا بوتين إلى تعزيز التجمعات العسكرية في الاتجاه الغربي لصد التهديدات المتعلقة بتوسع الناتو وانضمام دول جديدة إليه. 

أسلحة نووية في الفضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعية الفيدرالية الروسية الاستقرار الاستراتيجي