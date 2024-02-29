روسيا تنفي تخطيطها لوضع أسلحة نووية في الفضاء وتصف الاتهامات بأنها شائعات تهدف إلى الضغط السياسي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه السنوي للجمعية الفيدرالية الروسية استعداد روسيا لإجراء حوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وأشار بوتين إلى رغبة روسيا في توحيد الجهود العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، مؤكدًا ضرورة بناء علاقات جديدة مع الدول الصديقة.

وأوضح أن دول البريكس ستلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى توقعات بزيادة إنتاج المجمع الصناعي الزراعي الروسي بنسبة لا تقل عن الربع بحلول عام 2030.

وأدان بوتين الاتهامات الزائفة ان روسيا تخطط لوضع أسلحة نووية في الفضاء ووصف الاتهامات بأنها شائعات تهدف إلى الضغط السياسي التي تستهدف روسيا، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة وتعكس مصالح الولايات المتحدة.

كما دعا بوتين إلى تعزيز التجمعات العسكرية في الاتجاه الغربي لصد التهديدات المتعلقة بتوسع الناتو وانضمام دول جديدة إليه.