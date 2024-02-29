فيلم العقباوى يفوز بجائزة الأفضل في مهرجان أيام قنا السينمائية

فاز فيلم العقباوى إخراج ايمن صفوت بجائزة افضل فيلم عن البيئة بمهرجان ايام قنا السينمائية ، وسط منافسة صعبة بين ٢٠ فيلما تم عرضهم خلال فاعليات المسابقة



يذكر ان الفيلم حصل على العديد من الجوائز ،أبرزها جائزة الدكتور رمسيس مرزوق كأفضل فيلم وثائقي بالملتقى الثالث لأفلام المحاولة الذي يقيمه قصر السينما، كما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة.



اقيمت فاعليات المهرجان وحفل توزيع الجوائز للافلام الفائزة أمس الاربعاء وذلك بمحافظة قنا



كانت لجنه تحكيم المهرجان تضم كلا من المخرجه كوثر يونس والمخرج أحمد عبدالله والمخرجه عايده الكاشف ورئيس المهرجان المخرج احمد تيمور



تدور أحداث الفيلم حول أسرة "محمد العقباوي" التي اتخذت من صيد الحيوانات البرية كالأفاعي والعقارب والأرانب والأبراص والضفادع مهنة لها، وتخصصت في هذه المهنة وباتت تزود الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية بما تحتاجه من حيوانات برية أو منزلية كالفئران بأنواعها المختلفة