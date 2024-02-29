محافظ مطروح يلتقى مدير مشروع محطة الضبعة النووية

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، مع المهندس أليكسي كونونينكو نائب رئيس شركة أتوم ستورى ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية السلمية والوفد المرافق له، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والدكتور عماد الدين عبد الله رئيس مدينة الضبعة، وعاطف درويش مدير عام مديرية العمل بالمحافظة.

وخلال اللقاء رحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة، مع شكر جهود وتوثيق التعاون، كما تم استعراض الخريطة التعريفية بمطروح كثانى أكبر المحافظات مساحة، والتعريف بإمكانيات ومقومات المحافظة مع امتداد ساحلى ٤٥٠كم وعمق ٤٠٠ كم، مع تنوع سياحى واقتصادي وزراعى كما تم مناقشة عدد من الموضوعات.

ووجهت الشركة الشكر لوزارة العمل وإدارة العمل بالضبعة على حسن التعامل وتيسير الإجراءات، مع التنسيق بشأن تزايد أعداد العمالة والحاجة إلى إصدار تراخيص والتى ستصل في نهاية العام إلى نحو 20 ألف فرصة عمل، كذلك التنسيق بشأن توفير مزيد من الخدمات للعمالة ومنها مولات أو سوق تجاري قريب.

ووجه محافظ مطروح لرئيس المدينة بالتنسيق مع الشركة وإمكانية تيسير مزيد من الخدمات التسويقية لتلبية احتياجات العمالة بالمشروع وعرض التصور المقترح، كذلك التنسيق بشأن توفير أماكن يمكن إقامة العمال بها، ورحب بتنظيم الشركة لرحلات في الإجازات الأسبوعية للعمالة لزيارة مرسى مطروح والاستمتاع بشواطئها، كما رحب بمقترح الشركة التعاون مع المحافظة في تجميل مدخل وميادين مدينة الضبعة بما يعود على الأهالي والمجتمع المحلى والصالح العام، كذلك دراسة مقترح الشركة التعاون في إقامة مسجد كبير وكنيسة ومركز شباب به معمل تعليم لغات لخدمة العمال وشباب الضبعة، كذلك بحث تيسير عبور العمالة من المحطة إلى داخل المدينة عبر الطريق الدولى الساحلى من خلال مقترح نفق أو كوبرى أو منطقة عبور مشاة مع مخاطبة الجهات المعنية، ومقترح تخصيص شارع تزرع به شجرة تذكارية مع زيارة كل مسىئول بالاسم والتاريخ.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية، تقديرًا لجهود الشركة والتعاون مع المحافظة، مع التأكيد على التنسيق المستمر لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل أى عقبات.

محافظ مطروح يلتقى مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية

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