كأس ملك إسبانيا.. جريزمان وموراتا يقودان التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد أمام بيلباو

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "سان ماميس"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق أتلتيكو مدريد الذى يحل ضيفًا على نظيره أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز أتلتيك بيلباو، بهدف دون رد، على أتلتيكو مدريد، في عقر داره، ليصبح على بعد خطوة من التأهل إلى نهائي كأس الملك.

وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب إشبيلية، بينما تجاوز بيلباو فريق برشلونة في دور الثمانية.

ومن المتوقع أن يخوض أتلتيكو مدريد اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: هيرموسو - خيمينيز - فيتسل.

خط الوسط: لينو - نيجويز - كوكي - دي بول - مولينا.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.