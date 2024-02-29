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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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السيسى يصدق على قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 13 لسنة 2024 باصدار قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.
وينص القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.

وعرف القانون النشاط التكنولوجى: كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي