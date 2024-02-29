القبض على لص المساكن بعد تنفيذه 4 جرائم بأطفيح

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" متهم بسرقة المساكن بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه سيئ النية، تاجر أجهزة كهربائية، وعاطل "لأحدهما معلومات جنائية" تم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.