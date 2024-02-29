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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الأعلى في درجات الحرارة خلال شتاء 2024.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية و جنوب البلاد و مائل للحرارة علي السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الجمعة نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة  علي بعض المناطق  على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. 

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28  للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 30 والصغرى 14 ، وعلى جنوب الصعيد 32 العظمي والصغرى 16 درجة .

الارصاد حالة الطقس غدا