الرئيس الروسي: لدنيا أسلحة قادرة على استهداف الدول الغربية

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، كلمته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، التي تطرق فيها إلى قضايا اجتماعية واقتصادية داخلية، وموقف بلاده من ملفات دولية ساخنة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال بوتين: "لا بد أن يفهم الغرب أننا نمتلك أسلحة قادرة على إصابة الأهداف في أراضيهم.. ويرهبون العالم كله بأن هذا يهدد باندلاع نزاع نووي، وهذا سيؤدي إلى القضاء على الحضارة البشرية، ألا يفهمون شيئا؟ لم يمروا باختبارات صعبة، ولا يعرفون ما تعنيه الحرب، تجاوز جيلنا هذه الاختبارات في القوقاز، ويتكرر الوضع في أوكرانيا الآن".