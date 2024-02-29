العمل: ورشة عمل لتدريب وتوظيف ذوي الهمم ودمجهم في السوق بالبحر الأحمر

شاركت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، فى ورشة عمل خاصة بتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة، وتأهيلهم لسوق العمل، والتي جرى تنظيمها على مدار يومين متتاليين، بحضور المختصين بملف ذوى الإعاقة بالمديرية ومكاتبها الميدانية، تزامناً مع احتفالية "قادرون باختلاف" التى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووجه خلالها بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف.

يأتي ذلك فى ضوء جهود المديرية المستمرة لدمج ذوى الهمم بسوق العمل من خلال توفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم، وكذلك فرص تدريب مهنى مناسبة مع حالات الإعاقة، ومتابعة استيفاء المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لنسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من ذوى الهمم طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، أن تلك الجهود والمشاركات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاستمرار فى حصر وتشغيل وتدريب ذوى الهمم بالمحافظات ودمجهم فى سوق العمل تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دعم مسيرة التنمية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة ومنشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة لهم ومتابعة التشغيل داخل المنشآت من خلال الأجهزة التابعة للمديريات.

واستعرض مدير المديرية جهود الدولة، ووزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاتة فى دعم ودمج وتأهيل وتوفير فرص عمل لذوى الهمم، كما أكد أن الدولة أصدرت عددا من التشريعات التى تنظم وتساند حقوق هذه الفئة، وإثبات حقهم فى الحياة، وعيش حياة كريمة، ودمجهم في سوق العمل مثلهم مثل أقرانهم .

ونوه مدير المديرية إلى أن مديرية العمل بالبحر الأحمر لا تتوانى عن دعم هذه الفئة، وإلحاقهم بسوق العمل في المنشآت السياحية وغيرها فى كافة مدن المحافظة ، وحث المنشآت على استيفاء نسبة الـ 5% تنفيذاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.

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