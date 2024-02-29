أمن السودان ووحدته.. أبرز ملفات مباحثات السيسي والبرهان بالقاهرة

يصل رئيس مجلس السيادة السوداني الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القاهرة، اليوم الخميس، فى زيارة رسمية.

ويجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، والبرهان، مباحثات ثنائية مشتركة كما سيتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات المصرية السودانية استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن السودان الشقيق على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل.

كما تتناول المباحثات تطورات مسار دول جوار السودان فضلا عن مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

جدير بالذكر أنه في آخر اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، شدد البرهان على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات الأخوية بين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على العلاقات شديدة الخصوصية بين البلدين، والاهتمام بالعمل المشترك على تعزيز تلك العلاقات، والحرص البالغ على أمن واستقرار السودان الشقيق.

وأكد الرئيس مواصلة مصر لسياستها الثابتة والداعمة للسودان الشقيق على كافة المستويات، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

وثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، خاصةً من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء، والتي تأتي امتدادًا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.

كما ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، خاصةً من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء، والتي تأتي امتدادًا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.