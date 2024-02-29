الليلة.. الزمالك يواجه الداخلية في الدوري

يواجه فريق الكرة الأول بالزمالك، مساء اليوم الخميس، فريق الداخلية باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم برصيد 12 نقطة في المركز الرابع عشر لجدول ترتيب المسابقة، من خوض 9 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في 3 مباريات، ولديه بعض المباريات المؤجلة.

واختار جوزيه جوميز مدرب الزمالك قائمة لمباراة اليوم ضمت كل من، محمد عواد - محمد صبحي- عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

بينما يغيب عن الفريق الأبيض لأسباب فنية وإصابات كل من، محمود شيكابالا، محمود الونش، محمد عبدالشافي، محمد عاطف، ترافيس موتيابا، سيف الجزيري، زياد كمال، أحمد حمدي، ياسر حمد، سيد نيمار، إبراهيما نداي.