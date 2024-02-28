برلماني: الرئيس السيسى أولى اهتماما كبيرا وخاصا بذوي الهمم

أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أولي اهتمام كبير وخاص بذوي الهمم منذ توليه حكم البلاد، ووجه بتوفير كل السبل لدعمهم.

وأوضح “الرشيدي” خلال مداخلة عبر التليفزيون المصري، أن تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف لصالح ذوي الهمم، يعزز الحماية الإجتماعية والإقتصادية وغيرها من التحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى أن الدولة قدمت لهم كل الرعاية والدعم، وعمل على توفير كل السبل اللازمة كى يحصلوا على جميع حقوقهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية.

وأشار إلي أن الدولة المصرية اتخذت خطوات فاعلة ومهمة، انحيازًا للأشخاص ذوى الهمم، وسعيًا نحو تأمين السبل التى تسهم فى دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتى تهدف إلى حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم والمزايا القانونية التى يتمتعون بها فى ظل الإرادة السياسية المتوفرة.